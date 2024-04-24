Юран — перед матчем с «Локомотивом»: «Расширенного ответа не получится, потому что год дисквалификации»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран снова дал короткий предматчевый комментарий перед игрой против «Локомотива» в 21-м туре РПЛ.

«Расширенного ответа не получится. Уже объяснял, потому что год дисквалификации. Проанализировали предыдущий матч, подготовились к этому», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В апреле Юрана дисквалифицировали на два матча условно с годичным испытательным сроком. Специалист получил дисквалификацию за критику судейства с использованием ненормативной лексики после поражения от «Краснодара» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ.

С того момента 54-летний специалист дает короткие комментарии до и после матчей нижегородцев.