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Сегодня, 09:30

Юран: «Федотов с «Сочи» стал вторым. А что в России выиграл Абаскаль?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран не понимает, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в перерыве дерби начал предъявлять претензии наставнику ЦСКА Владимиру Федотову.

— Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову — мол, почему твои игроки не проявили благородство?

— Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

— Наставнику армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

— Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?

— Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат. Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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