Юран готов взять Александра Мостового на стажировку

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что готов взять на стажировку бывшего футболиста Александра Мостового.

— Помимо журналистов в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех: Мостовой и Шалимов. Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?

— Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее хорошие знакомые. Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют. Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях. Сашка тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и Рым. Если захочет к нам на стажировку, пожалуйста, пусть приезжает, — цитирует Юрана Sport24.

После 20 туров РПЛ «Нижний Новгород» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.