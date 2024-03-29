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29 марта, 11:56

Юран готов взять Александра Мостового на стажировку

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что готов взять на стажировку бывшего футболиста Александра Мостового.

— Помимо журналистов в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех: Мостовой и Шалимов. Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?

— Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее хорошие знакомые. Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют. Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях. Сашка тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и Рым. Если захочет к нам на стажировку, пожалуйста, пусть приезжает, — цитирует Юрана Sport24.

После 20 туров РПЛ «Нижний Новгород» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-633656-yuran-navernoye-mostovoy-i-shalimov-glubzhe-vsekh-ponimayut-futbol-zakhochet-sashka-na-stazhirovku-pozhaluysta
Александр Мостовой
Сергей Юран
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