Источник: Юран может возглавить «Сочи» после отставки Гаранина

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Сочи», сообщает Betonmobile.
По данным источника, руководство сочинцев рассматривает кандидатуру Юрана. Специалист может прийти в команду в случае отставки Вадима Гаранина.
Ранее сообщалось, что на пост в сочинском клубе также претендует нынешний главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин уволен из «Сочи». Позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг «СЭ» эти данные.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования