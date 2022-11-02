Источник: Юран может возглавить «Сочи» после отставки Гаранина

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Сочи», сообщает Betonmobile.

По данным источника, руководство сочинцев рассматривает кандидатуру Юрана. Специалист может прийти в команду в случае отставки Вадима Гаранина.

Ранее сообщалось, что на пост в сочинском клубе также претендует нынешний главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин уволен из «Сочи». Позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг «СЭ» эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 15 матчах.