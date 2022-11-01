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Сегодня, 18:03

Юран назвал Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом первого круга РПЛ.

«Так сходу сложно сказать. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать.

Что касается клубов, то очень удивил «Оренбург». Они приобрели хороших легионеров, которые действительно делают разницу, приносят очки команде. Спортивный отдел клуба качественно сработал», — сказал Юран «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Федор Чалов забил 10 мячей в 15 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-nazval-chalova-luchshim-futbolistom-pervogo-kruga-rpl/

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