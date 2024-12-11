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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:24

Юран назвал футболиста, который выступает в РПЛ ярче Угальде

Камила Абдурахманова
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Экс главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, кто в РПЛ выступает ярче лучшего бомбардира чемпионата.

«Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», — сказал Юран Legalbet.ru.

Гонку бомбардиров возглавляет костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде с 15 голами. На втором месте в гонке бомбардиров РПЛ идет футболист «Локомотива» Алексей Батраков, забивший десять мячей, на третьей строчке — форвард «Рубина» Мирлинд Даку (9).

Алексей Батраков — воспитанник «Локомотива». Полузащитник дебютировал за основную команду москвичей в марте этого года.

Источник: Legalbet.ru
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Алексей Батраков
Манфред Угальде
Сергей Юран
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