Юран назвал футбольной столицей России Москву

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран ответил на вопрос о том, какой город является футбольной столицей страны.

«В Москве-то сколько клубов! Вот и весь ответ, на мой взгляд. Здесь и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив» — это армия болельщиков. Самым футбольным по этим критериям, на мой взгляд, кажется Москва.

Потому что Питер — это одна команда, а здесь, в столице, собраны клубы, и клубы первой пятерки нашей, это история. Поэтому, наверное, в другом направлении размышлять неправильно. При всем уважении к питерцам. Да, там армия болельщиков, вопросов нет, они любят свой клуб. Но если брать в целом, то, наверное, Москва — эпицентр футбола», — сказал Юран «ВсеПроСпорт».