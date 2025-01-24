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Сегодня, 09:40

Юран назвал футбольной столицей России Москву

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран ответил на вопрос о том, какой город является футбольной столицей страны.

«В Москве-то сколько клубов! Вот и весь ответ, на мой взгляд. Здесь и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив» — это армия болельщиков. Самым футбольным по этим критериям, на мой взгляд, кажется Москва.

Потому что Питер — это одна команда, а здесь, в столице, собраны клубы, и клубы первой пятерки нашей, это история. Поэтому, наверное, в другом направлении размышлять неправильно. При всем уважении к питерцам. Да, там армия болельщиков, вопросов нет, они любят свой клуб. Но если брать в целом, то, наверное, Москва — эпицентр футбола», — сказал Юран «ВсеПроСпорт».

В профессиональных лигах России выступают 9 московских клубов, в том числе многократные чемпионы страны ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». В общей сложности столичные команды становились чемпионами СССР/России 52 раза.

Источник: ВсеПроСпорт
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Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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