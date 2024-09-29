Юран назвал катастрофой положение «Спартака» в таблице РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» оценил положение красно-белых в турнирной таблице РПЛ.

«Отставание на восемь очков от лидера — это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Поэтому восемь очков до верхней тройки — уже достаточно большой отрыв. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков — катастрофа», — сказал Юран «СЭ».

В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)