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Сегодня, 13:59

Юран назвал Лантратова лучшим футболистом 2022 года в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал вратаря Илью Лантратова лучшим футболистом в РПЛ в 2022 году.

«Лично я считаю, что Лантратов — лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. Всегда судят по игре, результату. На мой взгляд Илья был лучшим в 2022 году», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В пятницу, 30 декабря Лантратов перешел из «Химок» в «Локомотив». 27-летний россиянин заключил контракт с московским клубом на 3,5 года.

В сезоне-2022/23 Лантратов провел 14 матчей за «Химки» и пропустил 25 голов, отыграв 3 встречи на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-lantratov-luchshij-futbolist-2022-goda-v-rpl/
Илья Лантратов
Сергей Юран
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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