Юран назвал Лантратова лучшим футболистом 2022 года в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал вратаря Илью Лантратова лучшим футболистом в РПЛ в 2022 году.

«Лично я считаю, что Лантратов — лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. Всегда судят по игре, результату. На мой взгляд Илья был лучшим в 2022 году», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В пятницу, 30 декабря Лантратов перешел из «Химок» в «Локомотив». 27-летний россиянин заключил контракт с московским клубом на 3,5 года.

В сезоне-2022/23 Лантратов провел 14 матчей за «Химки» и пропустил 25 голов, отыграв 3 встречи на ноль.