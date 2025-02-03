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Сегодня, 11:17

Юран назвал переход Николсона в «Спартак» ошибкой селекции

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжение контракта красно-белых с форвардом Шамаром Николсоном.

Соглашение с 27-летним ямайцем было расторгнуто по соглашению сторон.

«Трансфер Николсона — ошибка селекции. Видно было, что это ошибка. Долго расставались? Думаю, игрок хотел получить, что ему положено по контракту. Это не его вина. Его пригласили, он приехал», — сказал Юран «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.

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Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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