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Юран: «Если будет предложение из РПЛ, то я готов возглавить команду»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Сергей Юран назвал своим приоритетом работу с клубами РПЛ.

«Если предложение будет из РПЛ, то готов возглавить команду. Я уже проработал достаточно времени в первом дивизионе, и если команда без задач, то рассматривать предложение не буду. Даже какая бы ни была финансовая составляющая, зарплата. Потому что для меня в приоритете цели и задачи команды», — цитирует Юрана ТАСС.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари НН», команду которого он возглавлял с весны 2023 до 28 апреля 2024 года. Руководство нижегородского клуба отправило Юрана в отставку после 6-го кряду поражения в сезоне-2023/24 в РПЛ.

Источник: ТАСС
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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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