Юран: «Лантратов сильнее Сафонова»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал вратаря Илью Лантратова лучшим футболистом страны по итогам 2022 года и объяснил, в чем тот сильнее голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

— Для меня в России в 2022-м футболист номер один — Лантратов. Классный вратарь. Для «Химок» реально был полкоманды. Внес огромный вклад в то, что нам практически в безнадежной ситуации удалось спастись от вылета. В каждом матче выручал, четыре пенальти отбил!

— Вы еще год назад говорили в интервью, что Лантратов сильнее Сафонова. Объясните, в чем?

— В стабильности! Так-то оба и на ленточке хороши, и при игре на выходах. Но если Сафонов после серии умопомрачительных сейвов может на ровном месте допустить ошибку, то Лантратов обходится без привозов. Надежность фантастическая.

Уверен, теперь они и в сборной будут конкурировать. Все-таки из «Локомотива» туда попасть гораздо легче, чем из «Химок». А то, что в «Локо» Лантратов станет первым номером, у меня сомнений нет. Худяков — молодой, перспективный, но психологически еще не окреп. Прошлогодняя концовка это четко показала. А у Гильерме уже и возраст, и травмы...