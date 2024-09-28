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Сегодня, 08:00

Юран не понимает, для чего иностранные тренеры в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал работу иностранных тренеров в РПЛ.

«Турнирную таблицу нужно посмотреть. «Зенит» на первом месте, у них российский тренер. «Краснодар» на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. Вот и весь ответ... И для чего нам иностранцы здесь?!» — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» — второй с 21 очком, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Юран
Футбол

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