Юран не понимает, для чего иностранные тренеры в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал работу иностранных тренеров в РПЛ.

«Турнирную таблицу нужно посмотреть. «Зенит» на первом месте, у них российский тренер. «Краснодар» на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. Вот и весь ответ... И для чего нам иностранцы здесь?!» — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» — второй с 21 очком, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям.