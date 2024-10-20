Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:10

Юран о Станковиче: «Почему наши топ-клубы зовут иностранцев? Что выиграл Станкович?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

19 октября «Спартак» на своем поле с крупным счетом уступил «Краснодару» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

— К Станковичу все больше и больше вопросов?

— Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то — нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул -«Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты. А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», ну не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома!

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в РПЛ. «Краснодар» (30 очков) лидирует в турнирной таблице.

Полностью интервью Сергея Юрана читайте на сайте «СЭ».

Деян Станкович
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
20 октября — День отца: история и традиции, идеи подарков для пап
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Фигуриста Десятова отстранили в США из-за неподобающего поведения
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Губернатор Нижегородской области сообщил о четырех пострадавших в результате атаки БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
«Рубин» — «Динамо»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию
Юран о Барко: «Хороший полузащитник. Но остальные в «Спартаке» на его фоне проседают»
Юран о матче «Спартак» — «Краснодар»: «Абена? Ну не может центральный защитник так мяч обрабатывать!»
«А что Станкович выиграл до «Спартака»? В Сербии две команды бьются за титул». Юран — о победе «Краснодара» в Москве
«Оренбург» — «Крылья Советов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию
РПЛ, расписание и результаты 12-го тура: «Оренбург» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Динамо»
Сегодня
Вчера
Неделя