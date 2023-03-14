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Сегодня, 15:30

Юран: «Зенит» побеждал бы с любым тренером? Это болтовня завистников!"

Александр Львов
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не согласен с тем, что «Зенит» может выигрывать чемпионат России под руководством любого специалиста.

— Потеряв Дзюбу с Азмуном, «Зениту» удалось не просесть по результативности. За счет чего?

— Прежде всего за счет мощной средней линии. Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой — в нашем чемпионате с такой компанией можно горы сворачивать! Не зря англичане говорят: покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда.

Высочайшая физическая готовность, строжайшая игровая дисциплина, идеальная техника позволяют питерским хавбекам выполнять любую тренерскую установку. Потому после ухода Азмуна с Дзюбой на перестройку атаки Семаку и потребовалось минимум времени.

— Как относитесь к разговорам о том, что с таким составом золото с «Зенитом» может выиграть любой тренер?

— Сущая болтовня завистников! Да, у «Зенита» могучий состав, в котором собрано немало звездных игроков. Но чтобы решать большие задачи, их надо еще объединить, найти подход к каждому футболисту, сделать команду, которая билась бы за своего тренера. Вот у Манчини с Луческу это не получилось. А они с именем и не из категории «любых тренеров». Так что сколько бы ни скрипели злопыхатели, Семак доказал, что умеет работать и не зря ест свой хлеб. И я очень рад за Сергея!

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с сезона-2018/19, с тех пор команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом России четыре раза подряд.

Артем Дзюба в&nbsp;борьбе с&nbsp;Владиславом Карапузовым. «Уважаю Дзюбу, но в планы сборной России он не вписывается». Интервью Сергея Юрана

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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