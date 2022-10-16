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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.
«Сомневаюсь, что мы увидим обоюдоострую игру. Всё-таки это дерби. Вряд ли команды рискнут действовать на встречных курсах. Если слишком сильно раскрываться, то можно и уступить, а на кону важнейшие очки. Допускаю, что соперники покажут сдержанный футбол с оглядкой на собственные ворота, чтобы не пропускать быстрые встречные атаки. Скорее мы увидим тренерские шахматы от Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Уверен, оба хорошо изучили слабые места оппонентов. К тому же в их распоряжении имеются исполнители высокого класса. И на первый план выйдет желание закрыть их. Поэтому очень важна дисциплина и хорошая реализация моментов», — приводит слова Юрана RT.
Матч пройдет 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
После 12 туров «Спартак» находится на третьей строчке с 25 очками. ЦСКА — на четвертом месте (24 очка).
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