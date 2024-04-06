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Сегодня, 19:37

Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром»

Алина Савинова
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран резко высказался о работе судей в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

Журналист «Известий» Алексей Фомин опубликовал видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики обращается в сторону идущего впереди него резервного арбитра Игоря Панина в подтрибунном помещении.

«Судьи боятся всего, *****! Там второй наступ был! Че вы боитесь, *****?! Это вторая желтая «Краснодару»! Так и будет футбол, *****, загнивать. Посмотрите, *****, повтор на планшете. Опоссумы, *****!» — сказал Юран.

После матча с нижегородцами «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в чемпионате России, обойдя «Зенит» (41), у которого еще одна игра в запасе. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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