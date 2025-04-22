Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

22 апреля, 18:40

Юран — о тренерстве: «Я уже всем все доказал, имею право выбирать»

Александр Абустин
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский тренер Сергей Юран рассказал «СЭ», почему еще не нашел новый клуб.

«Понятно, что хочется работать. Но я уже истоптал первую лигу. Понятно, когда был начинающим тренером, то мог поехать в Прибалтику и другие российские регионы. Сейчас я уже всем все доказал и имею право на то, чтобы выбирать», — сказал Юран «СЭ».

Ранее в своей карьере Юран работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Балтике», «Сибири», «Шиннике», «Локомотиве» из Астаны и других командах.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари НН», команду которого он возглавлял с весны 2023 до 28 апреля 2024 года.

31
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
Читайте также
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Сын Эрдогана призвал вернуть Россию в мировой спорт
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя