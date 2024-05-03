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Сегодня, 08:15

Юран объяснил, почему «Пари НН» крупно проиграл «Ахмату»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сергей Юран в интервью «СЭ» дал понять, что был готов продолжать тренировать «Пари НН» после поражения от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ.

— В среду вы простились с командой. Как все прошло?

— Стандартная процедура. Поблагодарили друг друга за работу, особенно за хорошую первую часть. Сказал парням, что нормально потрудились. Как-то так.

— Что вам игроки ответили?

— Да все довольно быстро прошло. У игроков уже была запланирована тренировка. Не хотелось их надолго отвлекать. Им же надо готовиться к заключительным матчам сезона.

Недолгая беседа. Весь наш тренерский штаб поблагодарил ребят.
— После финального свистка матча с «Ахматом» (1:5) было предчувствие, что это ваша последняя игра на посту главного тренера «Пари НН»?

— Да нет. Не было никакого такого чувства. Это футбол. Он состоит из побед и поражений, ничейных результатов. Да, проиграли, опустились на одну строчку вниз — на 11-е место. Это уже потом, когда прилетел в Москву начала появляться информация...

— Что случилось с командой во втором тайме в Грозном?

— Не забывайте, что с 55-й минуты мы играли в меньшинстве. За вторую желтую удалили Боженова. Ну и допустили довольно простые ошибки. Детские. И при втором голе, и потом. При всем уважении, на таком уровне так ошибаться нельзя. Да и у «Ахмата» многое стояло на кону. Сказались наши кадровые проблемы. Недобрали мы футболистов в зимнее трансферное окно. Два человека у нас травмированы — Майга и Марадишвили. Всем в Грозном играть непросто. А когда у тебя на одного человека меньше... Да и обойма небольшая.

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки
Сергей Юран
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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