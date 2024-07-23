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Сегодня, 10:45

Юран объяснил свое появление на матче «Пари НН»: «Пригласил губернатор»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» рассказал, почему решил посетить матч нижегородцев против «Рубина» (2:4) в 1-м туре РПЛ.

«Я работал с этой командой. Там остались игроки, с которыми я работал. Губернатор пригласил на матч поболеть, поэтому прилетел. Плюс у меня там сын во второй команде», — сказал Юран «СЭ».

28 апреля 2024 года Юрана отправили в отставку с должности главного тренера «Пари НН». Тренер также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие клубы.

С мая нижегородцев возглавляет сербский тренер Саша Илич.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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