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Сегодня, 11:00

Юран: «Объяснял игрокам на сборах: без физподготовки будем котятами»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото ФК «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» объяснил важность физподготовки в успехах его команды, неожиданно занимающей сейчас пятое место в РПЛ.

— Таких нагрузок, как Валерий Васильевич (Лобановский), я не давал. Потому что если такое сделать, то будет печальная картина — можно недосчитаться половины игроков. Но физподготовке уделял особое внимание — это еще до «Нижнего» на других командах было апробировано. На сборах поработали прилично.

Я и сам как игрок в свое время сборы не любил, но объяснял игрокам, что без этого мы в чемпионате будем котятами. А если требуемую работу сделаем, рысями! Парни отнеслись с пониманием. Те футболисты, которые работали со мной ранее, были проводниками моих идей. Объясняли: сделаете это, будет и хорошее настроение, и высокое место, да и премии никто не отменял!

— Насколько они у вас большие относительно зарплат?

— Небольшие, но благодаря губернатору после определенных матчей и двойные выплачивают. Например, в конце прошлого сезона эта помощь была очень кстати.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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