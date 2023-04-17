Юран оценил шансы «Пари НН» подписать Тихого

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о положении защитника Дмитрия Тихого, который сейчас находится в расположении нижегородцев.

«Дмитрий обратился к нам, хотел играть с командой, поддерживать форму. Я не имел права отказать ему. Он, как игрок, относится максимально ответственно к своей работе. Да, Тихий тренируется с нами, но он не сможет принять участие в матчах за нашу команду. Потому что заявки закрыты. Пока рано говорить о подписании контракта. Естественно, я бы с большим удовольствием оставил в команде квалифицированного игрока. А может, ему в мае предложит «Зенит» или «Спартак». Так что все будет зависеть от его предложений в конце сезона», — приводит слова Юрана Sport24.

Тихий выступал за «Химки» с февраля 2019 года. 31 марта 2023 года 30-летний россиянин расторг контракт с клубом.