Юран: «Я тренер — я тренирую, поэтому по судейским вопросам — не ко мне»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не стал комментировать решения экспертно-судейской комиссии РФС по матчу 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

По итогам встречи генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в чемпионате России.

По мнению ЭСК РФС, арбитр матча Роман Галимов допустил три результативные ошибки: не назначил пенальти в ворота «Пари НН», ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» и не удалил защитника нижегородского клуба Виктора Александрова.