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Юран: «Я тренер — я тренирую, поэтому по судейским вопросам — не ко мне»

Алина Савинова
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не стал комментировать решения экспертно-судейской комиссии РФС по матчу 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

По итогам встречи генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в чемпионате России.

По мнению ЭСК РФС, арбитр матча Роман Галимов допустил три результативные ошибки: не назначил пенальти в ворота «Пари НН», ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» и не удалил защитника нижегородского клуба Виктора Александрова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-ya-trener-ya-treniruyu-po-sudejskim-voprosam-ne-ko-mne/
Сергей Юран
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