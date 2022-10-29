Юран: «Лучше спросить руководителей «Химок» по поводу очередного разгромного поражения»

Юран отреагировал на очередное поражение «Химок» в РПЛ

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение подмосковного клуба от «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ (1:6).

«Не работаю в «Химках». Лучше спросить руководителе по поводу очередного разгромного поражения. Поведение Гогниева? Не хочу комментировать», — сказал Юран корреспонденту «СЭ».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.