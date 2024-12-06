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Судейство

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Юран отреагировал на письмо Федорищева с обвинениями в коррупции

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Российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» отреагировал на обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в РПЛ по поводу коррупции.

«Я тренер, все, на этом закончено, спасибо», — сказал Юран «СЭ».

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих матчах соперников самарцев тренировал Сергей Юран.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

(Александр Абустин)

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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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