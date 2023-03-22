Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо»

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо».

Сообщалось, что Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера команды.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

— Связывались ли с вами из «Торпедо»?

— Пока не хочу это комментировать.

— Вы готовы решать сложные задачи?

— Я уже их решал.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.