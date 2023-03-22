Сегодня, 22:22
Российский тренер Сергей Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо».
Сообщалось, что Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера команды.
22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.
— Связывались ли с вами из «Торпедо»?
— Пока не хочу это комментировать.
— Вы готовы решать сложные задачи?
— Я уже их решал.
Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.