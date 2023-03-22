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Сегодня, 22:22

Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо».

Сообщалось, что Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера команды.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

— Связывались ли с вами из «Торпедо»?

— Пока не хочу это комментировать.

— Вы готовы решать сложные задачи?

— Я уже их решал.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-yuran-otreagiroval-na-slukhi-chto-on-mozhet-vozglavit-torpedo
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Андрей Талалаев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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