Юран ответил на слова инвестора «Химок» Садыгова

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова, который назвал ряд причин расставания с ним после старта сезона-2022/23.

По словам Садыгова, «Юран показывал не тот футбол», что и стало одной из причин расторжения контракта с тренером.

«Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что», — сказал Юран.

Полностью ответ Юрана — на нашем сайте здесь.