Юран ответил на вопрос о звонке из офиса «Лукойла»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в преддверии матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» ответил на вопрос о звонке из офиса «Лукойла».

Игра состоится 11 мая в Москве. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Артем Чистяков.

— Вы на футбол или на хоккей приехали?

— На хоккей.

— Кто вам звонил из Лукойла?

— Откуда?

— Из Лукойла.

— Из Лукойла?

— У вас номер остался?

— Номер тот же, — сказал Юран.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 54-летнему Юрану звонили из офиса «Лукойла» и интересовались его мнением по поводу возможной работы в «Спартаке».

29 апреля российский специалист покинул должность главного тренера «Пари НН».

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча между «Спартаком» и «Краснодаром».