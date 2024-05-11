Юран ответил на вопрос о звонке из офиса «Лукойла»

Сегодня, 16:20
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в преддверии матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» ответил на вопрос о звонке из офиса «Лукойла».
Игра состоится 11 мая в Москве. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Артем Чистяков.
— Вы на футбол или на хоккей приехали?
— На хоккей.
— Кто вам звонил из Лукойла?
— Откуда?
— Из Лукойла.
— Из Лукойла?
— У вас номер остался?
— Номер тот же, — сказал Юран.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 54-летнему Юрану звонили из офиса «Лукойла» и интересовались его мнением по поводу возможной работы в «Спартаке».
29 апреля российский специалист покинул должность главного тренера «Пари НН».
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча между «Спартаком» и «Краснодаром».