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Сегодня, 16:56

Юран: «Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в первом круге РПЛ.

«Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить. Еще только закончился первый круг. У нас всегда любят забегать вперед и говорить, что у нас здесь есть суперзвезда. Надо дождаться окончания этого сезона, тогда можно говорить о Сычевом более конкретно», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В текущем сезоне Сычевой провел 14 матчей за «Оренбург» в чемпионате России, в которых забил 11 мячей (2 из них с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-prezhdevremenno-chto-to-govorit-o-sy-chevom-posmotrite-skol-ko-on-zabil-s-penal-ti/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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