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РПЛ

26 ноября, 23:08

Юран — о матче с «Ростовом»: «Думаю, уж на ничью мы точно сегодня наиграли, но...»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в 16-м туре РПЛ. Он заявил, что команда организованно оборонялась.

«Два разных тайма получились. В первом тайме у нас выпали 3-4 человека. Мы организованно оборонялись, но не получалось находить свои моменты в быстрых атаках. В перерыве сделали замены и вторую половину встречи провели значительно лучше. Но в итоге все решил один удар в створ наших ворот — пенальти... Вскоре в штангу попал Севикян, были у нас еще моментики. Думаю, уж на ничью мы точно сегодня наиграли, но...» — цитирует Юрана пресс-служба клуба.

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

3 декабря ростовская команда сыграет с ЦСКА, «Пари НН» встретится с «Уралом» днем ранее.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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