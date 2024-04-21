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Сегодня, 14:13

Юран прервал интервью перед матчем с «Динамо»: «Пока у меня год условно...»

Алина Савинова
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отказался от подробного ответа на вопрос о готовности команды к матчу 25-го тура РПЛ против «Динамо». Специалист выразил опасение, что его слова могут быть неверно интерпретированы.

«Я уже извинялся перед журналистами, с большим уважением к ним отношусь. Пока у меня год условно, есть опасения, что какая-то фраза превратится... Поэтому подготовка проходила хорошо, готовы к игре. Спасибо», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 11 апреля, глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил, что 54-летний Юран дисквалифицирован на два матча условно с годичным испытательным сроком. Специалист получил дисквалификацию за критику судейства с использованием ненормативной лексики после поражения от «Краснодара» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ. Позже Юран заявил, что шокирован решением КДК РФС о дисквалификации.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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