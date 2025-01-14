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Сегодня, 14:10

Юран — об уходе Жозе из «Спартака»: «Для чего Амарал его брал?»

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Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в комментарии «СЭ» отреагировал на расторжение контракта красно-белых с нападающим Виллианом Жозе.

«Скажем так, у меня появились вопросы по нему, когда его только привезли с лишним весом. Я бы подумал еще, прежде чем его взять, когда работал в РПЛ. По этому трансферу есть вопросы к бывшему спортивному директору: для чего он его брал?» — сказал Юран «СЭ».

Виллиан Жозе летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Бетиса». Он провел 13 матчей за российскую команду, отличившись голом в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в бразильский клуб «Баия».

Денис Сафронов

Виллиан Жозе
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
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