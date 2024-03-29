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29 марта, 12:19

Юран — о Кучаеве и Марадишвили: «Понимаю их амбиции вернуться в топ-клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о будущем полузащитников команды Константина Кучаева и Константина Марадишвили.

«С Кучаевым мы планируем подписать полноценный контракт в конце сезона, а Марадишвили у нас в аренде на полтора года. Дальше будет видно. Конечно, мне бы хотелось сохранить обоих. С другой стороны, я понимаю их амбиции вернуться в топ-клуб и бороться за трофеи», — цитирует Юрана Sport24.

26-летний Кучаев и 24-летний Марадишвили присоединились к «Пари НН» в зимнее трансферное окно. В активе Кучаева 1 голевая передача в 2 матчах за нижегородцев. Марадишвили пока не отличился результативными действиями.

Источник: Sport24
Константин Кучаев
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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