Юран: «Локомотив» разобрал «Спартак», это можно занести в учебники. Красно-белые ничего не смогли»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Со «Спартаком» у «Локомотива» сыграли два иностранца – два центральных защитника, остальные – русские парни. Насколько заряженность у железнодорожников была! Видно, что разобрали «Спартак» потрясающе, шляпу можно снять перед тренерским штабом, и перед ребятами за то, что сделали на футбольном поле. С первой до последней минуты «Локомотив» контролировал матч, это можно занести в учебники. «Спартак» ничего не смог. Такое впечатление, что одни готовились максимально тщательно, а другие – вообще не готовились», - сказал Юран в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 16 очками.