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Сегодня, 16:36

Юран — об удалении Гоцука: «Не могу понять этот момент, уже подташнивает»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об удалении защитника нижегородцев Кирилла Гоцука в концовке матча со «Спартаком» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

31-летний защитник получил вторую желтую карточку за фол на Викторе Мозесе. За несколько секунд до этого Мозес отмахнулся от защитника «Пари НН» Виктора Александрова, но арбитр не зафиксировал нарушение правил.

«Не справились с давлением. Это проблема, когда у нас игры со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА... Присутствует неверие. Физически мы готовы, есть наигранные моменты. Домашние игры — это другое. На выезде особенно с такими клубами не можем справиться. Пока противодействие этому не могу найти. Во втором тайме стали более плотнее играть, первый тайм провалили. Про момент с Мозесом, там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если б так у нас было, красную бы показали», — сказал Юран на пресс-конференции.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегоррдцы 29 октября примут «Сочи».

Кирилл Гоцук
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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