5 ноября, 09:43

Юран: «Чтобы претендовать на чемпионство, «Спартаку» не хватает стабильности состава и дисциплины»

Сергей Ярошенко

Сергей Юран предположил, чего не хватает «Спартаку», чтобы претендовать на чемпионство в РПЛ.

«На мой взгляд, стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре статровый состав постоянно меняются. Поиск у тренера постоянно происходит. Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния, «Спартак» волнообразно проводит игры», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».

Будучи футболистом, выступал за московский клуб в 1995 и 1999 годах, а также в 2003 году был ассистентом главного тренера красно-белых Андрея Чернышова.

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в чемпионате России.

Источник: Футбол России
10

  • 555 555

    Ещё не зажили раны от турецкого вояжа,а Юран уже "пёрлы" извергает.

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Сходи к мамане, пожалуйся)))

    05.11.2025

  • EPS54

    Юран, Аленичев, Онопко ( если захочет),Прудникова или Филимонова ( тренера вратарейвообще похоже нет в цыганском таборе).

    05.11.2025

  • руслан магомедов

    по твоим тем более.

    05.11.2025

  • wam

    Дорогой, хрень не пиши. Он в Спартаке с постоянной беготней сыграл всего тридцать матчей. Какой рейтинг он поднял? Рейтинг поднимали другие люди, но не Юран.

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Вроде никто не скучал по его эксперДным оценкам)))

    05.11.2025

  • mate

    Юран прав. Ему надо отдать правление на пару лет. Спартак заиграет и чемпионом станет. Юрану спасибо. Если нет, хоть изнутри узнаем кухню Лукойла. Скажем Юрану спасибо за 1995-1999 годы. Именно они подняли рейтинг Спартака в те годы. Отдайте пожалуйста. Хоть русских пацанов расшевелить.

    05.11.2025

    Сергей Юран
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
