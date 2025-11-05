Юран: «Чтобы претендовать на чемпионство, «Спартаку» не хватает стабильности состава и дисциплины»

Сергей Юран предположил, чего не хватает «Спартаку», чтобы претендовать на чемпионство в РПЛ.

«На мой взгляд, стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре статровый состав постоянно меняются. Поиск у тренера постоянно происходит. Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния, «Спартак» волнообразно проводит игры», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».

Будучи футболистом, выступал за московский клуб в 1995 и 1999 годах, а также в 2003 году был ассистентом главного тренера красно-белых Андрея Чернышова.

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в чемпионате России.