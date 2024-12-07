Юран рассказал, что готов даже выучить английский язык, чтобы работать в АПЛ

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился планами на будущее.

«Я около 10 лет выступал в Европе («Бенфика», «Порту», «Милуолл», «Фортуна», «Бохум», «Штурм»). Это достаточно долго. Знаю менталитет европейских команд. Поэтому мне будет проще работать, если поступит предложение от какой-нибудь команды из Европы. Я знаю португальский язык в совершенстве, но вот английский не идеально. Да, в первое время мне для работы потребовался бы переводчик. Но я сторонник того, чтобы главный тренер говорил с командой на одном языке. Поэтому готов выучить английский язык, чтобы работать в чемпионате Англии. Но для того, чтобы тебя пригласили в АПЛ, нужно выиграть трофей в своей стране. Как пример — Гвардиола. Изначально он работал помощником в «Барселоне», потом перешел в молодежную команду, а уже потом в основную. И дальше уже уехал в Германию», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Сергею Юрану 55 лет. Последней командой, которой он руководил был «Пари Нижний Новгород» в сезоне- 2023/24.