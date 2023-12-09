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Юран — о настрое на матч с «Зенитом»: «Если до игры памперсы надевать, то зачем футбол — сиди в шахматы играй»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о настрое команды на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— В первом круге вы говорили, что до красной карточки хорошо играли. У вас есть какой-то рецепт против «Зенита»?

— Да нет, просто психология. Долблю всегда парням, с кем играют — это такие же люди. Да, мастеровитые. Если больше пробежим и выиграем единоборств, то победим. Если до игры памперсы надевать, то зачем футбол — сиди в шахматы играй. Требую бойцовские качества, это получается. Парни увереннее смотрятся. Во втором тайме хорошо играли, без паники. В первом тайме были причины, а потом разбежались, были свои моментики.

— Была ли возможность оперативно организовать сборы на юге страны?

— У нас нет спонсора «Газпром». Мы же копеечку считаем. Это же затраты. Мы позволить себе такого не можем. Более серьезные клубы могут, а мы, как говорится, растрачивать не можем. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить руководство клуба, губернатора Нижегородской области и нашего спонсора. Нам сделали три сбора в Дубае. Большое спасибо, это серьезная вещь. Не в Турцию, а в Дубай. Растем потихоньку.

Команда из Нижнего Новгорода после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. Следующий матч в РПЛ нижегородцы сыграют в марте с «Факелом».

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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