Юран рассказал, кому из игроков «Спартака» уделил особое внимание при разборе соперника

Сегодня, 16:35
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал ничью в матче против «Спартака» (0:0) в 29-м туре РПЛ.
— Вы обратили внимание на разбор соперника. Показалось, что вы особое внимание уделили Таварешу и закрыли его.
— Нет, мы заостряли внимание на Промесе. Считаю, это определяющий игрок «Спартака». Так что в основном уделяли внимание ему. На Тавареше внимание не заостряли.
— В концовке видели, как Гоцук прогонял докторов. Что там было?
— Гоцук держал в голове, что если выйдут врачи, судья добавит минуту-две. Это нормальные футбольные эмоции. Никаких распрей нет. Все в порядке
— Почему Глушаков не попал в заявку?
— У него травма.
«Пари НН» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после ничьей со «Спартаком». В последнем туре команда Юрана сыграет с «Химками».