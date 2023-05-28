Юран рассказал, кому из игроков «Спартака» уделил особое внимание при разборе соперника

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал ничью в матче против «Спартака» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

— Вы обратили внимание на разбор соперника. Показалось, что вы особое внимание уделили Таварешу и закрыли его.

— Нет, мы заостряли внимание на Промесе. Считаю, это определяющий игрок «Спартака». Так что в основном уделяли внимание ему. На Тавареше внимание не заостряли.

— В концовке видели, как Гоцук прогонял докторов. Что там было?

— Гоцук держал в голове, что если выйдут врачи, судья добавит минуту-две. Это нормальные футбольные эмоции. Никаких распрей нет. Все в порядке

— Почему Глушаков не попал в заявку?

— У него травма.

«Пари НН» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после ничьей со «Спартаком». В последнем туре команда Юрана сыграет с «Химками».