Юрана звали работать в РПЛ после зимней паузы: «Было предложение, но оно мне не понравилось»

Российский тренер Сергей Юран рассказал «СЭ», что зимой мог возглавить один из клубов РПЛ.

«Предложения были, просто не те, которые устраивали меня. В основном звали клубы из первой лиги. Было и одно предложение из РПЛ после зимней паузы, но оно мне не понравилось. Для меня приоритет — РПЛ, но если в первой лиге команда ставит высокую задачу и подкрепляет это бюджетом, то, естественно, это интересно», — сказал Юран «СЭ».

Ранее в своей карьере Юран работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Балтике», «Сибири», «Шиннике», «Локомотиве» из Астаны и других командах.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари НН», команду которого он возглавлял с весны 2023 до 28 апреля 2024 года.