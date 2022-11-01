Юран рассказал, в чем заключается феномен «Зенита»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, может ли кто-то навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ.
«Шансы побороться с «Зенитом» во втором круге есть. В большей степени — у тех команд, которые находятся на втором и третьем месте», — приводит Sport24 слова Юрана.
Также он ответил на вопрос, в чем заключается феномен клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит» может позволить себе сохранить квалифицированных иностранцев. Вот и весь феномен", — добавил специалист.
«Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Спартак» (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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