Юран рассказал, в чем заключается феномен «Зенита»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, может ли кто-то навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Шансы побороться с «Зенитом» во втором круге есть. В большей степени — у тех команд, которые находятся на втором и третьем месте», — приводит Sport24 слова Юрана.

Также он ответил на вопрос, в чем заключается феномен клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» может позволить себе сохранить квалифицированных иностранцев. Вот и весь феномен", — добавил специалист.

«Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Спартак» (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).