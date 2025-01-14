Юран — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Нужно признать, что ты слабый тренер»

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о шансах команды на титул под руководством испанца.

Ранее бывший тренер красно-белых в интервью «СЭ» заявил, что если бы не арест Квинси Промеса, то «Спартак» мог бы побороться за титул.

«Футбол — это коллективный вид спорта, правильно? В этом и кроется ответ. Это не теннис, где спортсмены один на один играют. В футболе же обычно в команде находятся около 25 человек, почему результаты должны зависеть от одного игрока? Нужно признаться и сказать: «Я не смог», — сказал Юран «СЭ».

Экс-игрок красно-белых также оценил работу Абаскаля в «Спартаке».

«Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду и поэтому она играет так хорошо. Но когда «Спартак» в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал. Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: «Да, я слабый тренер», — сказал Юран «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых испанца сменил Деян Станкович.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Денис Сафронов