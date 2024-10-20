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Сегодня, 08:55

Юран о Барко: «Хороший полузащитник. Но остальные в «Спартаке» на его фоне проседают»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер, бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче с «Краснодаром» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

— Барко переоценен?

— Да я бы так не сказал. Качественный полузащитник. Но один в поле не воин. У него нет партнеров соответствующего уровня. Сложно в одиночку тащить на себе команду, хотя сегодня у аргентинца игра тоже не пошла. Краснодарцы не позволили ему разбежаться, показать свои лучшие качества. А в целом, Барко — на мой взгляд, хорошее приобретение. Просто нужны еще футболисты такого же класса. На его фоне многие в «Спартаке» проседают.

— К форвардам есть вопросы?

— Я не понял, почему Станкович передвинул Угальде с той позиции, с которой он забивал. Если у форварда идет игра, зачем его сдвигать на фланг, как это было, допустим, в дерби с «Локо»? Поймите, я сейчас не критикую тренера. Это всего лишь мои личные впечатления от игры.

— Так, может, «Спартаку» стоило раскошелиться и купить Кордобу?

— Всех нюансов не знаю. Писали, говорили, что был такой вариант. Но имеем то, что имеем.

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в РПЛ. «Краснодар» (30 очков) лидирует в турнирной таблице.

Полностью интервью Сергея Юрана читайте на сайте «СЭ».

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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