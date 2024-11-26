Юран считает, что «Спартаку» уже пора завоевывать трофеи

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился мнением, что красно-белым пора завоевывать трофеи.

«Мне сложно говорить и рассуждать о кандидатурах на пост спортивного директора «Спартака». Я же все-таки тренер. Самое главное, чтобы у клуба был результат и в команде играли хорошие футболисты. Все-таки «Спартаку» уже пора завоевывать трофеи. Болельщики засиделись и заждались», — сказал Юран Legalbet.ru.

После 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.