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Сегодня, 22:47

Юран: «У «Химок» практически нет шансов в матче со «Спартаком»

Мария Гусева

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что у подмосковного клуба мало шансов на победу над «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России.

«Сложно сказать, как будет развиваться матч «Химок» со «Спартаком». «Спартак» идет вверху таблицы, показывает неплохой футбол. «Химкам» будет сложно на что-то рассчитывать в этом матче. Особенно учитывая, что вне команды сейчас Тихий и Идову. «Спартак» играет на своем поле и им нужно набирать очки. У «Химок» шансов практически нет», — цитирует Sport24 Юрана.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков в 13 матчах. «Спартак» располагается на 2-м месте с 26 очками.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-yuran-u-khimok-prakticheski-net-shansov-v-matche-protiv-spartaka
Сергей Юран
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