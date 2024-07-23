Юран: «У игроков «Спартака» нет злости»

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«При всем уважении к «Оренбургу», какое впечатление может оставить матч, если «Спартак» проигрывает 0:2? Печально. Многие говорят, это начало чемпионата, но я понимаю, если бы это был матч «Спартак» — «Динамо», «Спартак» — «Зенит». Эти клубы ставят максимальные задачи и борются за чемпионство. Но «Оренбург» такие задачи, наверное, не ставит. Да, там искусственное поле, «Оренбург» на нем более адаптирован, но этим нельзя объяснить поражение. Печально, когда «Спартак» начинает чемпионат с поражения. У меня такое впечатление, что у игроков нет злости. Все монотонно. Контроля мяча мало, если вы хотите решать какие-то задачи», — сказал Юран «СЭ».

Во втором туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет против «Химок».