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Сегодня, 12:51

Юран считает натурализацию легионеров РПЛ негативным явлением

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о натурализации футболистов из РПЛ.

«Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнем натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодежи, детским школам», — цитирует Юрана Legalbet.

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

Источник: Legalbet
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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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