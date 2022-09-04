Юран считает «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

4 сентября, 19:29
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о шансах команды в домашнем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».
— «Спартак» играет дома, должен быть фаворитом. Надеюсь, у красно-белых большие шансы сегодня. Ретро-матч? Хорошо, парни выиграли. Только маловато болельщиков было.
— Вас не приглашали?
— Меня не пригласили.
— Нравится ли вам команда при Абаскале?
— Очень сложно говорить, нравится ли «Спартак» Абаскаля. Команда наработала на первое место. Сейчас пойдут более серьезные соперники.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.