Юран считает «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о шансах команды в домашнем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

— «Спартак» играет дома, должен быть фаворитом. Надеюсь, у красно-белых большие шансы сегодня. Ретро-матч? Хорошо, парни выиграли. Только маловато болельщиков было.

— Вас не приглашали?

— Меня не пригласили.

— Нравится ли вам команда при Абаскале?

— Очень сложно говорить, нравится ли «Спартак» Абаскаля. Команда наработала на первое место. Сейчас пойдут более серьезные соперники.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.