Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 19:29

Юран считает «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о шансах команды в домашнем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

— «Спартак» играет дома, должен быть фаворитом. Надеюсь, у красно-белых большие шансы сегодня. Ретро-матч? Хорошо, парни выиграли. Только маловато болельщиков было.

— Вас не приглашали?

— Меня не пригласили.

— Нравится ли вам команда при Абаскале?

— Очень сложно говорить, нравится ли «Спартак» Абаскаля. Команда наработала на первое место. Сейчас пойдут более серьезные соперники.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ахмат» в гостях в меньшинстве победил «Локомотив»

«Локомотив» — «Ахмат»: видео голов