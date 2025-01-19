Юран сообщил, что не получил ни одного предложения из РПЛ за последние полгода

Экс-футболист «Спартака» Сергею Юран в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Пока не могу ответить на вопрос, когда вернусь к работе. Может быть, завтра, может, через месяц или год. Я сейчас избирателен в плане места работы. У меня были предложения из первой лиги, и я готов рассмотреть предложения оттуда, но с задачей выхода в РПЛ и продолжения работы именно в премьер-лиге. Наверное, у меня уровень РПЛ, а не первой лиги. Пока предложенные варианты меня не устраивали. Из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было», — сказал Юран «СЭ».

Сергею Юрану 55 лет. Последней командой, которой он руководил был «Пари НН» в сезоне- 2023/24.