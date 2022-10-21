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Сегодня, 16:34

Юран сообщил, что скоро вернется к тренерской работе

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил о том, что вскоре вернется к тренерской работе.

«С моим будущим скоро все будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе. «Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер», — приводит слова Юрана Sport24.

53-летний Юран был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок» в начале августа нынешнего года. После ухода командой до конца месяца руководил Николай Писарев, а в сентябре его сменил Спартак Гогниев.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-yuran-skoro-vernus-k-trenerskoy-rabote
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
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